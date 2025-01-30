Украине нужна дешевая энергия, которую может обеспечить только дополнительная атомная генерация – Кушнирук

Для стабильного энергообеспечения Украины необходимо развивать дополнительную атомную генерацию, поскольку она является самым дешевым источником электроэнергии.

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Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, сообщает Censor.net.

По его словам, недавнее присоединение более 830 МВт новых мощностей, преимущественно газовой генерации, не решает проблему, поскольку такая электроэнергия остается дорогой и зависимой от колебаний цен на газ.

"Очевидно, что правительству нужно смотреть, насколько мы можем и в какие сроки увеличить производство из более дешевых источников - атомной генерации и гидроэлектроэнергии. Именно их объем и стоимость электроэнергии будут определяющими, насколько будем иметь благоприятные условия для послевоенного восстановления экономики", - отметил эксперт.

Кушнирук отмечает необходимость инвестирования в атомную и гидроэнергетику, в частности достройку 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, а также завершение Ташлыкской и Днестровской ГАЭС. По его мнению, именно эти проекты могут обеспечить Украине доступную и стабильную электроэнергию в будущем.