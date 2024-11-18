Украине необходим механизм погашения накопившихся долгов перед производителями ВИЭ, – Трофимец

Вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец выразил обеспокоенность отсутствием механизмов погашения накопленных долгов перед производителями из возобновляемых источников энергии на 2025 год.

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"По нашему мнению, отсутствуют источники наполнения деньгами, чтобы компенсировать те долги, которые накопились перед производителями из возобновляемых источников", – подчеркнул Трофимец.

Эксперт напомнил о законодательных обязательствах государства по закупке электроэнергии из возобновляемых источников:

"Законодательство обязывает государство закупать всю электрическую энергию, производимую на возобновляемых источниках, и соответственно эти средства платить. Накопилось сейчас немало долгов, государство избрало путь финансирования этих мер через тариф НЭК "Укрэнерго".

Трофимец отметил, что проблема долгов перед "зелеными" производителями имеет длительную историю. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу возможных дополнительных затрат НЭК "Укрэнерго" в случае повреждений инфраструктуры:

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.