Украина в будущем должна стать экспортером газа – 'Нафтогаз'

Украина должна стать экспортером природного газа.

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Об этом в интервью заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Украина должна стать экспортером газа. Действующий сейчас мораторий на экспорт имеет определенный смысл. В стране идет война, что угодно может случиться и мы не можем это не учитывать", – сказал он.

Чернышев добавил, что в планах "Нафтогаза" в ближайшие годы начать экспорт газа собственной добычи.

Глава "Нафтогаза" добавил, что у Украины есть запасы газа более 1 трлн куб. м, что является третьим самым большим показателем в Европе.

"Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система", – подчеркнул он.

Ранее Чернышев заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.