Украина уменьшила производство стали на 25% из-за экопошлин СВАМ и новых европейских ограничений

Металлургические предприятия Украины в апреле текущего года уменьшили производство стали на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 517 тыс. тонн с 692 тыс. тонн, и на 26,3% относительно марта, когда было произведено 702 тыс. тонн. Из-за этого мы упали на 25 место в рейтинге мировых производителей стали, в который входят 69 стран.

В первой десятке пятерке, как и всегда – Китай, Индия, США, Япония, Южная Корея. Всего в апреле текущего года выплавка стали в мире уменьшилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 153,45 млн тонн.

С начала года металлургические предприятия Украины уменьшили производство стали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 2,25 млн тонн. В прошлом году Украина заняла 21 место в рейтинге мировых производителей стали.

Украинские производители неоднократно заявляли об угрозе сокращения производства на фоне мировых вызовов, среди которых – СВАМ и сокращение импортных квот, которое инициирует ЕС. Так, из-за влияния европейской экопошлины СВАМ, которую к Украине применили без исключений, украинские металлурги вынуждены платить за выбросы по европейским ценам – €74–76 за тонну CO₂, тогда как внутренний налог в Украине остается символическим. В результате к каждой тонне стали добавляется $60–100 расходов, что делает продукцию менее конкурентной. Первые последствия уже видны на уровне предприятий: в частности, на "АрселорМиттал Кривой Рог" было остановлено одно из ключевых производственных подразделений.

В то же время, европейский парламент поддержал новые защитные меры по импорту стали в ЕС, которые предусматривают почти двукратное сокращение беспошлинных квот. Украинские металлургические компании предупреждают: это может привести к потере ключевого экспортного рынка и еще больше ухудшить ситуацию для отрасли, которая уже работает в условиях войны, энергетических проблем и действия механизма экопошлин CBAM.