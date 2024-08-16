Украина сейчас получает 18% электроэнергии по ВИЭ – эксперт

Украина в августе 2024 года обеспечивает 18% потребностей в электроэнергии за счет работы электростанций из возобновляемых источников, что помогает избегать отключений электроэнергии.

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Об этом рассказал Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, акцентируя, что в отопительный сезон следует ожидать существенного падения производства электроэнергии на зеленых электростанциях.

"Мы должны понимать, что сейчас это 18% в энергобалансе, а будем иметь на зимний период 3,5% максимум", - сказал Игнатьев. В то же время он рассказал, что основным фактором отсутствия отключений является окончание ремонтов на некоторых энергоблоках украинских АЭС. эффективно сработала команда и Ровенской АЭС, и Хмельницкой АЭС. Они вывели почти из ремонта энергоблоки, опережая график почти на месяц", - уточнил эксперт. При этом Игнатьев выразил надежду, что атомщики смогут выполнить все необходимые ремонтные работы своевременно, чтобы они стабильно работали в отопительный сезон. То есть прямого и расширенного солнечного излучения на солнечные электростанции", – подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может углубиться. энергосистеме и сокращение времени отключений в перспективе ближайших лет