Украина не входит даже в топ-10 по ценам на электроэнергию в Европе

На спотовом рынке электроэнергии Украина остается среди стран с относительно низкими ценами по сравнению с большинством европейских государств.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии: в Эстонии – 5 475,59 грн/МВт-ч, в Италии – 5 473,93 грн/МВт-ч, в Литве и Латвии – 5 468,97 грн/МВт-ч.

Польша занимает пятую позицию с показателем 5 101,04 грн/МВт-ч.

Среди других стран с более высокими ценами – Хорватия – (4 682,22 грн МВт-ч), Венгрия – (4 655,55 грн МВт-ч), а также Румыния – (4 594,09 грн МВт-ч).

Украина лишь на 15-й позиции по уровню цен среди европейских стран – 4 470,96 грн МВт-ч, свидетельствуют данные Европейской сети операторов передачи.

С 1 августа НКРЭКУ пересмотрела прайс-кэпы, однако это не привело к резкому скачку цен на внутреннем рынке. Пересмотр верхних границ стоимости в вечерние часы объясняют необходимостью обеспечить возможность импорта электроэнергии из ЕС. Ведь именно в этот период цена европейского электричества является самой высокой, и без таких регуляторных изменений Украина фактически не имела бы возможности импортировать ее на конкурентных условиях.