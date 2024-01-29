Украина и партнеры должны помешать морскому экспорту РФ, это повлияет на ход войны – СМИ

Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер назвал успех в Черном море ключевым достижением Украины во второй половине 2023 года. Ведь украинцам, "на всеобщее удивление", удалось сдержать Черноморский флот России и открыть морской коридор для коммерческой торговли. В то же время для победы РФ на море нужно сделать еще немало, в частности, объединить ресурсы наших партнеров и ВСУ.

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Об этом написал Центр транспортных стратегий.

Один из ключей к прекращению войны – это ограничение финансового ресурса страны-агрессора, который формируется в значительной степени за счет морского экспорта. Это поле деятельности для Офиса президента и отечественных дипломатов, чтобы усиливать санкционное давление и внедрять более эффективный контроль над уже инициированными ограничениями в отношении РФ", – указывает издание.

В то же время важной составляющей для наращивания грузопотоков из украинских портов является международная коалиция по разминированию Черного моря. Помимо собственно составляющей безопасности, важным фактором является участие стран-партнеров – Болгарии, Румынии и Турции: эти страны постепенно приходят к пониманию, что безопасное гражданское судоходство является базовым принципом и обеспечить его можно только совместными усилиями, пишет ЦТС.

"Россия зависит от экспорта морем не меньше, а кое-где и гораздо больше, чем Украина. Поэтому наращивание военных способностей на море по Украине должно быть достаточным сдерживающим фактором для уменьшения градуса агрессии со стороны РФ относительно портов и судоходных путей. Надеемся, что ВСУ, ВМС Украины и страны-партнеры найдут достаточные ресурсы и средства для защиты торговых коммуникаций и эффективного противодействия стране-агрессору", – пишет издание.

Как известно, в украинские морские порты в декабре 2023 года зашли суда совокупным дедвейтом 8,8 млн т, что на 92% больше, чем было в ноябре (для сравнения динамики: ноябрьские 4,5 млн т были на 73% больше показателей октября). Таким образом, морской экспорт показывает рекордный рост. Но ставки фрахта пока падать не спешат – из-за высоких военных рисков и завышенных ставок страхования. В свою очередь, первый вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.