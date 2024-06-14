Украина и ЕС еще на год продлят 'транспортный безвиз' - Шмыгаль

Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" еще на год, то есть до конца июня 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение определить уполномоченных на подписание соответствующего соглашения.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина. Он отметил, что правительство одобрило распоряжение главы государства.

После продления "безвиза" водители смогут и дальше выполнять двусторонние перевозки без специальных разрешительных документов. Это мощный стимул для украинских производителей, отметил глава правительства.

Шмыгаль также заявил, что в прошлом году экспорт автотранспортом в Евросоюз вырос ориентировочно на 30% по сравнению с 2021 годом. Также либерализация автоперевозок "ускоряет импорт товаров и комплектующих, необходимых отечественному бизнесу", добавил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года.

Транспортный безвиз стал одной из причин блокады украинских границ нашими соседями. По крайней мере, именно на него ссылались организаторы протестов на границах.

Именно поэтому Еврокомиссия в марте предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, но уже с изменениями.

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