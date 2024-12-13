Украина готова поставлять продукты питания в Сирию: подробности Минагрополитики

В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения повстанцами режима Башара Асада. Наша страна открыта для этого, если Дамаск в этом будет нуждаться.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление министра аграрной политики Виталия Коваля. "Там, где тяжело, мы должны быть там с нашим продовольствием. Мы открыты к поставкам нашего продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии – тогда мы там", – сказал он.

После падения режима Асада, близкого союзника России, Киев выразил желание возобновить отношения с Сирией.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова "проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтвердить нашу поддержку сирийского народа".

Что касается зерна, Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию. Трейдеры говорят, что в сезоне 2023/24 на сирийский рынок поступило всего около 6000 тонн украинской кукурузы. Небольшие партии зерна украинского происхождения могли попасть в Сирию из соседних стран, но они не были учтены в этой статистике.

Ранее Дамаск активно импортировал продовольствие из России. Сейчас же, по данным российских и сирийских источников, поставки пшеницы из РФ в Сирию приостановлены из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. Пока неясно, как будут складываться отношения между Дамаском и Москвой при новом правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время работы инициативы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода 20 миллионов человек. Украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в ста странах мира.

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