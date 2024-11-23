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Зеленский заявил, что Украина спасла 20 млн человек от голода: экспорт продовольствия продолжается

Александр Литвин
Рынки и компании
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Куда поставляют зерно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время работы инициативы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода 20 миллионов человек. Украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в ста странах мира.

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Об этом президент сообщил на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Укринформ. "В общей сложности за время работы "Grain from Ukraine" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В общей сложности украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в ста странах мира. Украина является одним из самых больших мировых доноров продовольственной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина сохраняет лидерскую позицию в обеспечении мировой продовольственной безопасности, невзирая на войну. "Я хочу напомнить, что полномасштабное российское вторжение началось, в частности, с блокады флотом России украинских портов. Россия очень хорошо понимала, какие последствия будут от этого. Они этого хотели – хотели страшный результат для всего мира, не только для Украины. Они хотели, чтобы цены на продовольствие в мире выросли. Это не просто желание больших денег и доходов, но это, прежде всего, о планах. Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут покорять народ, который зависит от импорта продовольствия", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что вопрос цены на продовольствие крайне чувствителен для большинства народов Африки и значительного количества людей в Азии, Европе и Америке. "Вопрос о ценах – это вопрос о стабильности в том или ином регионе. Поэтому так важно, чтобы мы и дальше были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров", - сказал глава государства.

По его словам, войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы далеки друг от друга, и все в мире очень тесно связано. "Цены на еду в Ливии, Нигерии, других странах Африки напрямую зависят от того, смогут ли фермеры и аграрные компании в Украине нормально работать, от того, как быстро мы сможем очистить наши поля от российских мин, от того, как быстро восстановится привычная стабильность. продовольственного рынка", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль добавил, что за время действия гуманитарной программы Grain from Ukraine удалось собрать более 290 млн. долларов, на которые было закуплено более 280 тыс. долларов. т украинской агропродукции для нуждающихся стран.

"Инициированная Президентом Украины гуманитарная программа Grain from Ukraine – это яркий пример действенной доброй воли и солидарности мира для помощи людям. По результатам двух предыдущих саммитов было собрано более 290 миллионов долларов донорских средств. За время действия программы вместе с партнерами мы направили более 280 тысяч тонн агропродукции в 12 стран, которые остро нуждаются в ней", - сказал Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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