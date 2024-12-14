Украина готова немедленно прийти на помощь: Зеленский призвал не допустить продовольственный кризис в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать гуманитарную помощь Сирии, чтобы предотвратить продовольственный кризис в стране. Он отметил важность стабильности в таких регионах для обеспечения мира в мире.

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Об этом он заявил во время вечернего видеообращения в субботу, 14 декабря. Зеленский отметил, что чем спокойнее ситуация в странах, страдающих конфликтами, тем больше мир может способствовать Украине в восстановлении мира.

"Сегодня после докладов наших чиновников согласовали работу по Сирии. Прежде всего – гуманитарную и безопасность, то, как мы можем помочь стабилизации. Для Украины это важно. Чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир. Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса", – отметил Зеленский.

Он добавил, что дал поручение Кабинету Министров организовать поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.

"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десяти лет назад разожженная в Сирии, разожженная с участием Ирана, России, чтобы эта война наконец-то прекратилась", – сказал Зеленский.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения повстанцами режима Башара Асада. Наша страна открыта для этого, если Дамаск в этом будет нуждаться.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время работы инициативы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода 20 миллионов человек. Украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в ста странах мира.

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