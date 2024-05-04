Турецкие банки больше не хотят обслуживать россиян: гражданам РФ массово отказывают в открытии счетов

Один из крупнейших банков Турции DenizBank с начала 2024 года существенно ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки. Из десяти заявок на открытие счета от россиян одобрение получает только одна.

Об этом сообщают российские СМИ. Проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле. "DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России – из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна", – описал ситуацию один из посредников Сергей Овсянников.

"DenizBank с 2024 года больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам. Раньше DenizBank открывал счета автоматически только при наличии российского заграничного паспорта, теперь же при оформлении заявки необходимо предоставить ВНЖ и прописку в Турции", – отмечает другой посредник, Елена Чернышова.

По местному закону прописка в Турции должна быть у всех, кто получил ВНЖ, вне зависимости от его вида. На оформление прописки дается 20 дней после получения разрешения на временное проживание, объясняет Овсянников.

В декабре 2023 года условия открытия счетов также ужесточил банк Emlak Katılım, говорит Овсянников: "Для открытия счета необходим рабочий ВНЖ, все остальные виды ВНЖ (туристический, медицинский, по учебе и по недвижимости) не подходят".

"Для международных банков россияне — это далеко не ключевой рынок и не основной процент клиентов. Поэтому они могут жертвовать новыми клиентами", – говорится в публикации.

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