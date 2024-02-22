Европейские компании считают, что Россия будет продавать газ через Украину и в следующем году

Европейские трейдеры продают газ на следующую зиму, потому что считают, что продолжат получать российские поставки через Украину и в 2025 году. Контракты на первый квартал 2025 г. упали примерно на 20% с начала года.

Как пишет издание Bloomberg, по словам нескольких участников рынка, выступавших на полях конференции E-World в Эссене, Германия этот шаг свидетельствует об уверенности в том, что будет создан механизм, который позволит продлить транзит.

Коммерческие сделки могут быть заключены, чтобы разрешить поток газа, даже по истечении текущего соглашения в конце года. Одной из возможностей было, чтобы Россия предложила поставки на границе Украины, сказал один из представителей рынка.

Европейский Союз четко заявил, что вряд ли будет вести переговоры с Россией по продлению существующего соглашения о транзите. Украина, получающая плату за транзит по текущему соглашению, также заявила, что не будет пересматривать контракт. Фактические российские потоки по транзитному трубопроводу составляли менее 40% законтрактованных объемов после того, как Москва резко ограничила поставки в ЕС после вторжения в Украину.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, считает, что даже страны-члены, наиболее зависящие от российского газа, могут пережить полное прекращение поставок из страны. Основной обеспокоенностью является низкое количество альтернативных маршрутов поставки. В прошлом году по украинскому маршруту прошло около 14 миллиардов кубометров, почти половина из которых пришлась на Австрию.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 г. не изменился. Большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза".

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