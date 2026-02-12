Цены на РСВ за два дня упали на 30% из-за профицита предложения – ExPro

Средневзвешенная цена на 12 февраля снизилась на 30% – до 6212 грн/МВт-ч. Об этом сообщила аналитик рынка электроэнергии ExPro Electricity Дарья Орлова. Она объяснила ценовые колебания на рынке электроэнергии.

По данным "Оператора рынка", с 10 февраля на РСВ наблюдался рост предложения. На 11 февраля его объем достиг 130 тыс. МВт-ч, что на 20% больше по сравнению с предыдущими сутками. В то же время спрос снижался и составил 117 тыс. МВт-ч.

Орлова отмечает, что переход к профицитному режиму был обусловлен введением дополнительных генерирующих мощностей и снятием технических ограничений. В частности, были сняты ограничения с нескольких энергоблоков АЭС.

Дополнительным фактором стало повышение среднесуточной температуры после морозов, что повлияло на снижение потребления.

В то же время, по словам Орловой, наличие ограничений для отдельных потребителей не всегда коррелирует с ценами на спотовом рынке.

"Наличие наличие дефицита или ограничений для отдельных потребителей не означает автоматически высокой цены на спотовых рынках. Во многих случаях ограничения могут быть связаны еще с проблемами передачи, перегрузкой сетей, локальными авариями. То есть, ресурс может быть физически доступным в системе, но его невозможно доставить отдельным потребителям из-за сетевых ограничений", – пояснила аналитик.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные сечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита.