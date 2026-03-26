Тимченко на CERAWeek обсудил с международными партнерами инвестиции в Украину

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на энергетической конференции CERAWeek обсудил с мировыми энергетическими лидерами возможности для работы в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn.

Тимченко рассказал, что на CERAWeek активно обсуждался вопрос энергетической безопасности, потому что он перестал быть региональным для Украины и Европы и стал глобальной проблемой.

"В такие неопределенные времена Украина может не выглядеть очевидным направлением для инвестиций. Впрочем, это восприятие быстро меняется. Я все чаще слышу от глобальных энергетических лидеров о способах снижения рисков для работы в Украине. Они заинтересованы в энергоресурсах, ближе к европейским рынкам, и видят масштаб, скорость и приобретенную в сложных условиях операционную экспертизу, которую мы предлагаем", – отметил Тимченко.

Он рассказал какие именно возможности предлагает Украина. В стране вторые по величине запасы газа в Европе, крупнейшее газовое хранилище на континенте, большой потенциал развития ветровой генерации и систем хранения энергии, готовый рынок для импорта LNG из США.

Кроме того, энергетическая система Украины готова к длительной энергетической трансформации из-за потребности в энергетической безопасности.

"Эта трансформация происходит в режиме реального времени и под чрезвычайным давлением. Сегодня Украина является крупнейшим в мире полигоном для испытания новых энергетических технологий. Обнадеживающие дискуссии на CERAWeek показали, что решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять не только энергетическое будущее Европы, но и глобальную безопасность", - подытожил Тимченко.

Ранее Тимченко заявлял, что строительство распределенной генерации - это самое устойчивое и стабильное решение для Украины.