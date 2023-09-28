Технический директор 'Киевстара' рассказал на MWC 23, как компания преодолевает вызовы военного времени

Владимир Лутченко, технический директор национального оператора электронных коммуникаций Киевстар, выступил спикером международного телеком конгресса MWC 2023, который проходил 27 сентября 2023 г. в Лас Вегасе, США. Лутченко был приглашен на это важное событие, чтобы поделиться с коллегами со всего мира практическим опытом организации работы телекоммуникаций в сверхсложных условиях.

Владимир Лутченко во время своего выступления подчеркнул важность своевременной подготовки телеком инфраструктуры к работе в условиях жестких вызовов, а также необходимость постоянно усиливать стрессоустойчивость сетей. В последние 19 месяцев Киевстар фокусирует свои усилия на защите инфраструктуры и сервисов, резервировании всех ключевых элементов опорной телеком сети, инвестирует в энергетическую безопасность. Так, телеком оператор за время полномасштабного вторжения увеличил втрое количество дизель генераторов, чтобы обеспечить работу ключевого оборудования в случаях блекаутов, а также установил на базовых станциях 80 тысяч новых, более емкостных аккумуляторов. С февраля 2022 года и по сей день компания инвестировала в энергетическую безопасность инфраструктуры 988 миллионов гривен.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения более 1600 базовых станций испытали разрушения, среди них и оставшиеся на временно оккупированной территории. Кроме того, количество кибератак на сеть увеличилось вдвое. Несмотря на это, все телеком оборудование на подконтрольной Украине территории (а это 94% всех базовых станций) работает в обычном режиме. Телеком оператор не только обеспечивает надежную киберзащиту своей инфраструктуры, но и делится своей экспертизой по этому вопросу с государственными и коммерческими компаниями Украины.

"Как показали последние 19 месяцев, восстановление и защита телеком сетей - критическая задача для того, чтобы связь не прерывалась, а люди имели возможность общаться", - комментирует Владимир Лутченко, технический директор Киевстара. "Мы сотрудничаем с Правительством Украины, которое помогает развития телеком индустрии, чтобы наши сограждане имели стабильный доступ к коммуникациям и цифровым сервисам".

Чтобы обеспечить непрерывность телеком услуг, Киевстар постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры, восстановление и модернизацию базовых станций, возвращает связь на деоккупированные территории и развивает новые технологии связи.

Согласно планам материнской компании Киевстара (телеком группа VEON, расположенной в Нидерландах) в ближайшие три года в телеком инфраструктуру в Украине будет инвестировано $600 млн. Эта сумма включает не только восстановление, но и технологическое развитие. С этой целью компания развивает коллаборацию с иностранными партнерами, как Rakuten, с которым недавно подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию в Украине сетей радиодоступа с открытой архитектурой (Open RAN) и новых цифровых сервисов.