Сырский анонсировал рост зарплат военных: как изменятся выплаты

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что военнослужащие по новому контракту будут получать втрое большую зарплату. Это предусмотрено контрактами, которые сейчас разрабатывает Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ.

Кроме больших выплат они будут иметь еще одно преимущество – конкретные сроки службы. Об этом Сырский сказал в интервью 24 каналу.

"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохраняться премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту", – отметил он.

Сырский отметил, что работа над документом еще продолжается, однако она уже находится на завершающей стадии и под личным контролем президента Владимира Зеленского.

Еще недавно мы писали о том, что с 1 января 2026 года денежное обеспечение (зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты. Размер зарплаты военнослужащих зависит от условий прохождения службы, должности, выслуги лет и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что ежедневно на войне против Украины государство-агрессор РФ теряет примерно 1000-1100 солдат. Если брать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем у Украины.

