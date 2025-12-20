Зарплаты военных с 1 января: сколько будут платить

В Украине с 1 января 2026 года денежное обеспечение (зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты. Размер зарплаты зависит от условий прохождения службы, должности, выслуги лет и тому подобное.

Видео дня

Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию – это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которое выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет – это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в частности должность, звание.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!