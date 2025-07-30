Свириденко озвучила ожидания от моратория на проверки бизнеса и анонсировала следующую инициативу правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила, что Кабмин ввел мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса. Такое решение новое правительство приняло на своем первом заседании.

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Об этом сказала руководительница Кабмина в телеэфире. Свириденко также озвучила ожидания от моратория на проверки бизнеса.

По ее словам, правительство надеется, что эта отсрочка даст возможность бизнесу заниматься исключительно вопросом развития собственного дела и трудоустройства людей.

Свириденко также отметила, что бизнес ожидает от правительства также ощутимых шагов по дерегуляции. Поэтому Кабмин уже начал аудит всех бюрократических процедур, дополнительно к тем, что уже были отменены, или ликвидированы, или оцифрованы.

"У нас задача – сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь на оборонный сектор", – сказала Свириденко.

Премьер-министр напомнила, что следующее заседание правительства состоится в среду, 30 июля, и анонсировала следующие инициативы правительства.

"Будут тоже дерегуляционные акты и будут вопросы, связанные с увеличением собственного производства, вопросы по поддержке ветеранов и, конечно, очень много вопросов в части социальной политики", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готовит решение о введении моратория на проверки бизнеса, который продлится один год. Ожидается, что этот шаг даст украинскому бизнесу больше свободы.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил, что мораторий на проверки бизнеса практически не отличается от уже действующих норм и касается только низкорисковых компаний. Железняк назвал это "имитацией".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля президент Зеленский провел первое заседание СБНО в новом составе. На нем, в частности, говорили о введении в Украине моратория на проверки бизнеса. Это одно из важнейших решений, принятых на заседании.

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