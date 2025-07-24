"Большие имитаторы": нардеп раскритиковал "новый" мораторий на проверки бизнеса в Украине

В Украине правительство объявило мораторий на проверки бизнеса, но он практически не отличается от уже действующих норм и касается только низкорисковых компаний. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") назвал это "имитацией" и призвал назначить глав БЭБ (Бюро экономической безопасности) и таможни и "не заменять реформы пиаром и презентациями".

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О плане реализации моратория рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Согласно правительственному плану:

налоговые и таможенные проверки будут касаться только высокорисковых секторов, например, оборота подакцизных товаров;

будут касаться только высокорисковых секторов, например, оборота подакцизных товаров; предприятия с низким уровнем риска не будут проверять – государство обещает не вмешиваться в деятельность честного бизнеса;

не будут проверять – государство обещает не вмешиваться в деятельность честного бизнеса; новые уголовные производства против бизнеса смогут открывать только генеральный прокурор или прокуроры областного уровня;

смогут открывать только генеральный прокурор или прокуроры областного уровня; Министерства и Госрегуляторная служба должны подготовить предложения по дерегуляции и отмене лишних разрешений;

должны подготовить предложения по дерегуляции и отмене лишних разрешений; до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по возвращению подсанкционных активов в бюджет;

в бюджет; планируется запуск цифровой системы мониторинга, а также ежеквартальный пересмотр эффективности моратория.

Однако уже на следующий день нардеп Железняк резко раскритиковал правительство за манипуляции и назвал решение не реформой, а имитацией. "Это оказывается просто то, что и так существовало в законе два года. Налоговые проверки только рисковых субъектов. Сильно", – отметил он.

Железняк отмечает, что подобный механизм уже давно существует в законодательстве и правительство просто переоформляет старые нормы в виде "нового моратория". Это, по его мнению, не реальная реформа, а имитация активности.

"После того просьба просто дальше снимать селфи и не мешать с очередными идиотскими идеями", – отметил нардеп. Железняк назвал два ключевых шага, которые власть должна была бы сделать в первую очередь:

назначить главу БЭБ (Бюро экономической безопасности) – в соответствии с законом это уже должно было произойти еще две недели назад;

– в соответствии с законом это уже должно было произойти еще две недели назад; назначить конкурсную комиссию по отбору главы таможни – это требование не выполняется более полугода.

По мнению Железняка, реальная борьба за честный бизнес – это не селфи и презентации, а назначение ключевых руководителей и соблюдение законов. Несмотря на официальные заявления Кабмина, нардеп склоняется к мнению, что мораторий – это попытка успокоить бизнес-сообщество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для "ФОПов" – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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