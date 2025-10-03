Суды не должны становиться прикрытием для неплатежей за электроэнергию, – Трохимец

Сегодня в правилах розничного рынка электроэнергии существует лазейка, которая позволяет небытовым потребителям пользоваться электричеством без оплаты, если они оспаривают отключение в суде.

Вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец отмечает, что это создает риски для стабильности энергосистемы и финансовой устойчивости всей инфраструктуры, и НКРЭКУ предлагает закрыть этот пробел.

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю только потому, что он обжаловал отключение в суде.

"Фактически это превратилось в способ затягивать процесс и пользоваться электроэнергией бесплатно", – пояснил Трохимец.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает изменить подход. "Если предприятие отключили за неуплату, сам факт обращения в суд больше не будет основанием для восстановления электроснабжения", – сказал эксперт.

В то же время, по словам Трохимца, защита для добросовестных потребителей сохраняется.

"Есть несколько путей: обжаловать счет в рамках договора; подать в суд и добиться обеспечения иска (временного запрета на отключение), требовать компенсацию, если отключение оказалось незаконным", – пояснил он.

Критики обращают внимание на случаи, когда долги накапливают объекты критической инфраструктуры.

"Но эти проблемы должны решаться отдельно – через пересмотр тарифной политики, субвенции или механизмы ПСО", – подчеркнул эксперт.

"Для тех, кто действительно оказался в трудном положении, законом предусмотрены варианты реструктуризации и постепенного погашения долгов. Поэтому инициатива НКРЭКУ – это не об ограничении прав потребителей. Это о закрытии схемы бесплатного пользования электроэнергией под видом судебных споров и об укреплении финансовой устойчивости всей энергетической инфраструктуры", – отметил Трохимец.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев напомнил, что дела по неплатежам за электроэнергию в судах могут рассматриваться годами, а то и десятилетиями, и это создает серьезную проблему для энергетического рынка.