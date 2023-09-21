Экс-главе облгаза взяли под стражу по "делу Фирташа": детали

Бывшему председателю правления "Криворожгаза" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 160 млн грн. Подтвержденная сумма ущерба нанесенного государству – более 202 млн грн.

В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом сообщает пресс-служба БЭБ 21 сентября.

"В настоящее время бывший председатель правления акционерного общества подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем)", – говорится в заявлении.

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Ранее БЭБ разоблачило организованную группу лиц, которая совершала масштабные хищения топлива из газотранспортной системы. К схеме были причастны руководители отдельных облгазов "Региональной Газовой Компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Подозреваемые на протяжении 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн ущерба.

Как стало известно ранее, трем руководителям облгазов в Украине – "Криворожгаз", "Волыньгаз" и "Черниговгаз" – сообщили о подозрении по делу о масштабных хищениях топлива из газотранспортной системы Украины. Арестовано имущество более чем на 7,6 млрд грн.

Речь идет о схеме, к которой причастны руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РДК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. В его Group DF все обвинения отрицают.

В чем суть схемы?

Следствие установило, что фактический руководитель РДК Фирташ организовал схему незаконного отбора газа из ГТС Украины. Участие в схеме приняли должностные лица подконтрольных предприятий – они перечисляли подконтрольным олигарху предприятиям средства за "лишний" газ, который фактически не был поставлен.

То есть фактически происходило воровство средств государства, которые предусматривались на закупку топлива для нужд граждан Украины. В дальнейшем средства выводились на подконтрольные компании и присваивались.

Общий ущерб для Украины оценивается более чем в 4,2 млрд грн. О подозрении сообщили уже целому ряду человек, включая самого Фирташа.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестованный вертолет бывшего нардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Его уже передали военным.

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