Украинским военным передали вертолет беглого олигарха Жеваго – ГБР

Арестованный вертолет бывшего нардепа и акционера "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Его уже передали военным.

Об этом говорится в заявлении ГБР (Государственного бюро расследований). "По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", - говорится в заявлении.

В ДБР отметили, что это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

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"Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топменеджеров банка", подчеркнули в ДБР.

Напомним, в августе стало известно, что Жеваго подозревают в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на "правильное" решение по одному из дел.

"В ходе следственных действий НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. Во время получения второго транша в 450 тыс. долларов председатель Верховного суда и адвокат [имевший связи с судьями этой инстанции ] были разоблачены "на горячем", – рассказали в НАБУ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Кипре задержали бывшего зампреда обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Его считают сообщником владельца этого банка Константина Жеваго, который "отмыл" более $100 млн.

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