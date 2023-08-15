Трое глав облгазов получили подозрения по "делу Фирташа": арестовано имущество на миллиарды гривен

Трем руководителям облгазов в Украине – "Криворожгаз", "Волыньгаз" и "Черниговгаз" – сообищили о подозрении в деле о масштабных хищениях топлива из газотранспортной системы Украины. Арестовано имущество более чем на 7,6 млрд грн. Речь идет о схеме, к которой причастны руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РГК). подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. В его Group DF все обвинения отрицают.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Отмечается, что детективы бюро получили доказательства хищения голубого топлива по трем указанным облагазам. Суммы ущерба для государства составили:

"Криворожгаз" – более 202 млн грн;

"Волыньгаз" – более 130 млн грн;

"Черниговгаз" – почти 220 млн грн.

Аресты наложены на имущество самих глав облгазов. Из общей суммы движимое имущество и недвижимость оценили в 246 млн грн. Еще в более чем 7,4 млрд грн оцениваются корпоративные права самого Фирташа.

"Доказательства противоправной деятельности получены в рамках досудебного расследования по делу масштабного хищения голубого топлива из ГТС. К схеме причастны руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу", – говорится в сообщении БЭБ.

Так, следствие установило, что фактический руководитель РГК Фирташ организовал схему незаконного отбора газа из ГТС Украины. Участие в схеме приняли должностные лица подконтрольных предприятий – они перечисляли подконтрольным олигарху предприятиям средства за "лишний" газ, который фактически не был поставлен.

То есть фактически проиходила кража средств государства, которые предусматривались на закупку топлива для нужд граждан Украины. В дальнейшем средства выводились на подконтрольные компании и присваивались.

Общий ущерб для Украины оценивается более чем в 4,2 млрд грн. В целом о подозрении сообщили уже 15 лицам, включая самого Фирташа. Шесть облагазов находятся под арестам, а фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

В то же время Group DF опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЕБ против топ-менеджеров и самого Дмитрия Фирташа. Обыски и уголовные дела в группе называют "частью продолжающегося коррупционного давления".

"Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту", – заявили ранее OBOZREVATEL в Group DF.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Госбюро расследований (ГБР) также сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику. По информации источников, экс-министр подписал в пользу олигарха Дмитрия Фирташа убыточные для государства соглашения.

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