Страна Европы изменила политику в отношении украинцев: количество отказов в убежище резко возросло

В 2025 году в Великобритании значительно активнее отклоняли запросы украинцев на предоставление гуманитарного убежища – отказы получили втрое больше людей, чем за все остальное время полномасштабной агрессии РФ. Эксперты считают это изменением позиции Министерства внутренних дел.

Видео дня

Как сообщает BBC, с начала 2022 года до марта 2025-го запрос на убежище в Великобритании подали 1698 украинцев. Поскольку в одном обращении может идти речь об убежище для всей семьи, общее количество лиц, которые просили об убежище – 2727.

За все время полномасштабной агрессии России британские власти приняли не менее 729 положительных решений – абсолютное большинство случаев аргументировалась предоставлением гуманитарной защиты. Зато отказали 111 заявителям, из которых 85 – только за первый квартал 2025 года.

Гуманитарная защита предоставляется, если человек не подпадает под определение беженца согласно Женевской конвенции 1951 года. Ее предоставляют тем, кто может столкнутся с реальным риском серьезного вреда в случае возвращения домой – в частности в связи с угрозой жизни из-за неизбирательного насилия в условиях вооруженного конфликта.

Позиция правительства Британии

В начале 2025 года Министерство внутренних дел обновило информацию о ситуации в Украине, на которую опираются при рассмотрении заявлений на предоставление убежища. В документе говорится, что:

война преимущественно сосредоточена на востоке Украины ;

; риск подвергнуться неизбирательному насилию в западных регионах оценен как "маловероятный";

свобода передвижения на подконтрольных властям территориях не ограничена, поэтому жители прифронтовых регионов могут выехать за пределы основной зоны конфликта.

Таким образом, относительно безопасными были признаны:

Киев;

Черновицкая область;

Закарпатскую область;

Тернопольскую область;

Ровенскую область;

Ивано-Франковскую область;

Волынскую область;

Львовскую область.

В то же время Форин-офис рекомендует британским гражданам воздержаться от поездок даже в западные регионы Украины "без крайней необходимости". Таким образом, внешнеполитическая оценка риска диссонирует с миграционной практикой.

Какой другой путь существует

В середине марта 2022 года британское правительство запустило программу Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), которая позволяла британским гражданам стать спонсорами и принять украинцев в своем доме. За это время программой воспользовались около 165 тыс. украинских граждан.

Они имеют право в течение трех лет работать и учиться, пользоваться государственной медициной, получать социальные выплаты. Жить у своих спонсоров они могут минимум шесть месяцев. Кроме того, правительство запустило UPE (Ukraine Permission Extension) – возможность для украинцев бесплатно продлить вид на жительство еще на 18 месяцев.

Впрочем, на участников программы не распространялось существующее правило: они не могли претендовать на постоянный вид на жительство через 10 лет легального проживания. Для этого нужно "перепрыгнуть" на одну из виз, которые предусматривают такую возможность (в частности это рабочая виза).

Но в 2025 году этот процесс усложнился, потому что правительство ужесточило путь подачи на рабочую визу. Кроме того, сейчас британские власти рассматривают возможность увеличения срока ожидания на постоянный вид на жительство по этой визе с 5 до 10 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европейском Союзе (ЕС) еще на год продлили предоставление статуса временной защиты для граждан Украины. Так, более 4 млн украинских беженцев смогут легально находиться в ЕС не до 2026, а до 2027 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!