Статус украинцев в ЕС хотят продлить еще на год: скольких беженцев это затронет

Европейская комиссия (ЕК) предложила продолжить действие статуса временной защиты для украинцев еще на год. Если инициативу поддержат европейские министры по вопросам юстиции и внутренних дел, а затем Совет ЕС, временная защита будет продлена до 4 марта 2026 года. Сейчас таким статусом пользуется почти 4,2 млн человек.

Такое предложение ЕК официально вынесла 11 июня, сообщает пресс-служба. Статус временной защиты позволяет беженцам из Украины пользоваться правами в ЕС относительно:

проживания;

доступа к рынку труда;

получения медицинской помощи;

доступа к образованию.

В ЕК считают, что на данный момент у беженцев нет условий для безопасного возвращения в Украину для постоянного проживания. Это является главным аргументом к продлению их статуса в ЕС.

"Из-за продолжения российских атак на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру всюду в Украине, в настоящее время не существует никаких условий для безопасного и длительного возвращения в Украину. ... Комиссия считает, что причины для предоставления временной защиты не исчезли и что ее следует продлить еще на год", – говорится в сообщении.

Сколько украинцев в ЕС и какие страны выбирают

Согласно последним данным Евростата. статусом временной защиты в Евросоюзе пользуются 4,19 миллиона человек. Из них 98% – граждане Украины.

Наибольшее количество бенефициаров временной защиты Украины находится в Польше (953 930 человек) и Чехии (345 405 человек). А наибольший рост числа украинских беженцев наблюдался в таких странах:

Румыния: +3275 человек;

Швеция: +1855;

Болгария: +1780;

Словакия: +1250.

В то же время в шести странах ЕС количество бенефициаров статуса временной защиты сократилось. Наибольшее сокращение зафиксировали в:

Чехии: "минус" 18 970 человек;

Нидерландах: 8415.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским беженцам изменили правила пребывания в Польше. Новые нормы вступят в действие уже с 1 июля 2024 года.

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