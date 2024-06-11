Статус украинцев в ЕС хотят продлить еще на год: скольких беженцев это затронет
Европейская комиссия (ЕК) предложила продолжить действие статуса временной защиты для украинцев еще на год. Если инициативу поддержат европейские министры по вопросам юстиции и внутренних дел, а затем Совет ЕС, временная защита будет продлена до 4 марта 2026 года. Сейчас таким статусом пользуется почти 4,2 млн человек.
Такое предложение ЕК официально вынесла 11 июня, сообщает пресс-служба. Статус временной защиты позволяет беженцам из Украины пользоваться правами в ЕС относительно:
- проживания;
- доступа к рынку труда;
- получения медицинской помощи;
- доступа к образованию.
В ЕК считают, что на данный момент у беженцев нет условий для безопасного возвращения в Украину для постоянного проживания. Это является главным аргументом к продлению их статуса в ЕС.
"Из-за продолжения российских атак на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру всюду в Украине, в настоящее время не существует никаких условий для безопасного и длительного возвращения в Украину. ... Комиссия считает, что причины для предоставления временной защиты не исчезли и что ее следует продлить еще на год", – говорится в сообщении.
Сколько украинцев в ЕС и какие страны выбирают
Согласно последним данным Евростата. статусом временной защиты в Евросоюзе пользуются 4,19 миллиона человек. Из них 98% – граждане Украины.
Наибольшее количество бенефициаров временной защиты Украины находится в Польше (953 930 человек) и Чехии (345 405 человек). А наибольший рост числа украинских беженцев наблюдался в таких странах:
- Румыния: +3275 человек;
- Швеция: +1855;
- Болгария: +1780;
- Словакия: +1250.
В то же время в шести странах ЕС количество бенефициаров статуса временной защиты сократилось. Наибольшее сокращение зафиксировали в:
- Чехии: "минус" 18 970 человек;
- Нидерландах: 8415.
Как сообщал OBOZ.UA, украинским беженцам изменили правила пребывания в Польше. Новые нормы вступят в действие уже с 1 июля 2024 года.
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