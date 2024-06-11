Украинским беженцам изменили правила пребывания в Польше: что будет с выплатами

В Польше с 1 июля 2024 года изменятся условия предоставления помощи украинским беженцам, включая отмену единовременного пособия в размере 300 злотых (3 тыс. грн) и введение новых правил получения номера PESEL. Однако срок действия временной защиты для украинцев продлен до 30 сентября 2025 года, что обеспечивает доступ к медицинским услугам и социальным выплатам.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши. Одним из ключевых изменений является продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

Это решение позволит украинским продолжать пользоваться медицинскими услугами, получать семейные и социальные выплаты, а также оставаться в коллективных заведениях размещения. Как отмечает прессслужба, это изменение направлено на поддержку беженцев в длительный период нестабильности и обеспечение им необходимых условий для жизни.

Новые условия предоставления выплат на детей

Выплаты по программе "Добрый старт", которая предусматривает одноразовую выплату в размере 300 (3 тыс. грн) злотых в год для приобретения школьных принадлежностей, теперь будут зависеть от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении. Дополнительно, назначение и выплата пособия по воспитанию детей 800 злотых (8 тыс. грн) также будут зависеть от обучения ребенка в польском учебном заведении. Новые правила выплат на детей начнут действовать с 1 июня 2025 года.

Бесплатные уроки польского языка

Законодательные изменения также затронули дополнительные бесплатные уроки польского языка для украинских учеников. Новым законом определен максимальный 36-месячный срок, в течение которого украинские учащиеся могут участвовать в таких занятиях. Это решение будет касаться учащихся, которые начали занятия в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах. Эти меры направлены на то, чтобы облегчить адаптацию украинских детей в польской школе.

Новые правила подтверждения личности

Украинские беженцы, желающие получить номер PESEL (идентификационный номер физических лиц) должны будут предъявить действительный проездной документ. Закон изменяет конечный срок подачи заявки на номер PESEL со статусом UKR с 30 дней с даты прибытия на территорию Польши на "немедленно по прибытии". Цель - обеспечить быструю регистрацию беженцев.

Изменения в финансировании поддержки

С 1 июля финансирование поддержки для поляков, принявших украинских беженцев, будет возможно только на основании договора с местными властями. Это означает, что выплаты на проживание и питание беженцев будут более контролируемыми и целевыми. Также предусмотрены изменения в правилах участия в расходах на проживание и питание в коллективных центрах размещения, чтобы взыскание надлежащих субсидий было более эффективным.

Отмена некоторых выплат

Поправка к закону предусматривает отмену единовременного социального пособия в размере 300 злотых, которое ранее получали украинские беженцы. Кроме того, будут отменены пособия и компенсации расходов на пребывание и питание, которые понесли владельцы частной собственности. Эти изменения имеют целью оптимизировать расходы государственного бюджета на поддержку беженцев.

Новые основания для аннулирования вида на жительство

Закон также предусматривает введение новых оснований для аннулирования вида на временное проживание граждан Украины. В частности, разрешение может быть аннулировано из соображений национальной обороны или безопасности, а также в случае, если украинский гражданин покидает территорию Польши сроком не менее 6 месяцев. Такие изменения, по словам правительства, направлены на обеспечение национальной безопасности Польши.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 30 апреля 2024 года, количество украинских беженцев выросло в 19 странах Европейского Союза (ЕС). В частности, больше всего в Румынии, Швеции, Болгарии и Словакии. В то же время в шести странах, включая Чехию и Нидерланды, количество бенефициаров сократилось.

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