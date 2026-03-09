Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Нацбанк ввел в оборот "новые" купюры

Тем временем, Нацбанк ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. От "старых" купюр их отличает наличие в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!".

Впрочем, специально обменивать деньги украинцам не надо. Дело в том, что модифицированные банкноты гривни будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 грн предыдущих лет.

При этом подчеркивается: новые купюры являются законным платежным средством. А потому обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

