США выделят $100 млн на ремонт поврежденного российским дроном укрытия ЧАЭС: Зеленский поблагодарил

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 100 млн долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был поврежден российским "шахедом". Средства пойдут на ремонт и поддержку защитного сооружения.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку.

Шмыгаль отметил, что финансирование восстановления конфайнмента ЧАЭС обсуждали с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции.

Он напомнил, что сейчас общая потребность в средствах на ремонт защитного сооружения над реактором оценивается примерно в 500 млн евро.

"Благодарен Госдепу США, Министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами и всей Администрации за весомый вклад в усиление радиационной безопасности в Европе", – добавил министр энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вклад США важным шагом поддержки на ремонт конфайнмента ЧАЭС, поврежденного в результате удара российских оккупантов в ночь на 14 февраля прошлого года.

"Это была целенаправленная атака России на Чернобыльскую станцию дроном, который является аналогом иранского "шахеда". Конфайнмент, закрывающий остатки Чернобыльской станции, оберегает всех от радиационных угроз", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами работает над восстановлением полной безопасности конфайнмента "и каждый вклад приближает нас к цели".

Он напомнил, что 26 апреля Украина подписала с партнерами соглашение об открытии специального счета восстановления нового безопасного конфайнмента (НБК) на ЧАЭС.

"В воскресенье, в день сороковой годовщины Чернобыльской катастрофы, мы договорились о сотрудничестве с партнерами во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности. Сейчас имеем результат. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку!", – подчеркнул президент.

