Советник Шмыгаля назвал 5 основных задач для энергетиков во время подготовки к зиме

Для подготовки к следующему отопительному сезону энергетики должны выполнить 5 важных задач.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Бойко.

"Каждое лето энергетики решают две основные задачи. Первая – это накопление энергоносителей (газа, угля и других) в объемах, которых будет достаточно для прохождения зимних максимумов потребления. И вторая – проведение летней ремонтной кампании на всех объектах энергетической системы - от электростанций до электростанций до электростанций распределительных сетей, которые доставляют электроэнергию непосредственно потребителям", – сказал он, отметив, что это необходимо для того, чтобы зимой оборудование могло бесперебойно снабжать население и бизнес электроэнергией.

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Третьей задачей Бойко назвал восстановление разрушенных российскими обстрелами энергетических объектов.

"Эта работа по сути перекликается с ремонтными работами, но она несравнимо больше по объемам работ и предусматривает замену большого количества уничтоженного стоимостного оборудования", – пояснил он.

Четвертая задача энергетиков – построение физической защиты наиболее важных объектов с целью придать им большую устойчивость к новым обстрелам. В то время как пятая задача энергетиков – создание сети рассредоточенной генерации электроэнергии.

"Она поможет обеспечить источниками энергии и тепла как можно большее количество потребителей в регионах, если россияне возобновят террористические атаки на системы централизованного энергоснабжения", – подчеркнул Бойко.

Ранее в "Центре Разумкова" положительно оценили состояние подготовки энергетических компаний к зиме. В первую очередь сейчас проводятся работы по восстановлению энергетических блоков на тепловых станциях, а также ремонтные работы в компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Отдельно была отмечена компания ДТЭК, которая уже отремонтировала 13 блоков своих ТЭС, а еще 7 ремонтирует прямо сейчас.