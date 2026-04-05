Сколько украинцев уже воспользовались "кэшбеком на топливо": Свириденко обнародовала статистику

С момента начала государственной программы "Кэшбек на топливо" ею уже воспользовались 1,3 миллиона украинцев. В целом ею активно пользуются 4,4 миллиона человек.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

Кэшбек на топливо

По словам Свириденко, в рамках этой программы украинцы получают компенсацию:

15% на дизель ;

; 10% на бензин ;

; 5% на автогаз.

По текущим ценам, как добавляет глава правительства, это позволяет сэкономить от двух гривен на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. В целом это составляет до 1000 грн кэшбека в месяц.

"Полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины", – говорит Свириденко, и добавила, что с момента запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека".

Подробнее о программе "Кэшбек на топливо"

Заметим, в Украине с 20 марта начала действовать программа "Кэшбек на топливо". Украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начали получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза. Сумма компенсации зависит от типа топлива:

дизель – 15% от стоимости покупки;

– от стоимости покупки; бензин – 10%;

– автогаз – 5%.

Сэкономить можно от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбэка на топливо – 1000 грн на человека в месяц. Программа продлится с 20 марта до 1 мая. Кэшбек на топливо начисляется только при условии покупки на АЗС, которые подключены к программе, их перечень опубликован на официальном ресурсе проекта.

Начисленные средства нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет. Кэшбэк можно потратить на:

коммунальные услуги ;

; лекарства и медсредства;

и медсредства; продукты питания в торговых сетях;

в торговых сетях; украинские книги и другую печатную продукцию;

и другую печатную продукцию; почтовые услуги ;

; благотворительность.

