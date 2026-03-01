УкраїнськаУКР
Украинцам переписали правила Нацкешбека с 1 марта: что нужно знать

С сегодняшнего дня (1 марта 2026 года),"Национальный кэшбэк" работает по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенный 15% кэшбек действует на украинские товары в категориях с высокой долей импорта, а на все остальные сохраняется базовая ставка 5%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Отмечается, что повышенная ставка 15% станет ключевым стимулом покупать украинские товары в "сложных" категориях.

Именно там, где импорт занимает значительную долю полок, государство решило действовать адресно. Новая модель базируется на простом критерии: доля импортных товаров в потребительской корзине. Если она превышает 35%, украинские аналоги получают повышенный кэшбэк 15%, это позволяет:

  • поддержать отечественных производителей в наиболее конкурентных нишах;
  • уменьшить зависимость от импорта;
  • мотивировать покупателей делать выбор в пользу украинского.

На какие товары с 1 марта действует кэшбэк 15%

Непродовольственные товары (основная группа)

  • косметика украинских брендов;
  • бытовая химия;
  • товары для дома;
  • товары для ремонта и строительства;
  • товары для животных;
  • одежда;
  • обувь.

Продовольственные товары (отдельные позиции)

  • твердые сыры;
  • мягкие сыры;
  • отдельные виды макаронных изделий;
  • некоторые крупы украинского производства.

Именно эти категории больше всего зависят от импорта, поэтому государство дополнительно поощряет покупку украинской продукции. Для украинских товаров в сегментах с небольшой долей импорта действует ставка 5%. В перечень входят:

  • сладости и снеки;
  • безалкогольные напитки;
  • консервированные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыба;
  • бакалея;
  • мясо;
  • молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • аптечные товары;
  • товары для сада и огорода;
  • соусы и приправы;
  • хлеб и свежая выпечка;
  • мука и товары для выпечки;
  • замороженные продукты;
  • яйца;
  • другие товары повседневного потребления.

Для покупателей все остается максимально просто. Никаких заявлений, настроек или обновлений делать не нужно – система автоматически определяет категорию товара и применяет соответствующую ставку 5% или 15%. Начисления, как и раньше, поступают на карту "Национальный кэшбек" в обычном режиме, достаточно просто выбирать украинские товары.

