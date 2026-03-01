Украинцам переписали правила Нацкешбека с 1 марта: что нужно знать
С сегодняшнего дня (1 марта 2026 года),"Национальный кэшбэк" работает по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенный 15% кэшбек действует на украинские товары в категориях с высокой долей импорта, а на все остальные сохраняется базовая ставка 5%.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Отмечается, что повышенная ставка 15% станет ключевым стимулом покупать украинские товары в "сложных" категориях.
Именно там, где импорт занимает значительную долю полок, государство решило действовать адресно. Новая модель базируется на простом критерии: доля импортных товаров в потребительской корзине. Если она превышает 35%, украинские аналоги получают повышенный кэшбэк 15%, это позволяет:
- поддержать отечественных производителей в наиболее конкурентных нишах;
- уменьшить зависимость от импорта;
- мотивировать покупателей делать выбор в пользу украинского.
На какие товары с 1 марта действует кэшбэк 15%
Непродовольственные товары (основная группа)
- косметика украинских брендов;
- бытовая химия;
- товары для дома;
- товары для ремонта и строительства;
- товары для животных;
- одежда;
- обувь.
Продовольственные товары (отдельные позиции)
- твердые сыры;
- мягкие сыры;
- отдельные виды макаронных изделий;
- некоторые крупы украинского производства.
Именно эти категории больше всего зависят от импорта, поэтому государство дополнительно поощряет покупку украинской продукции. Для украинских товаров в сегментах с небольшой долей импорта действует ставка 5%. В перечень входят:
- сладости и снеки;
- безалкогольные напитки;
- консервированные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыба;
- бакалея;
- мясо;
- молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- аптечные товары;
- товары для сада и огорода;
- соусы и приправы;
- хлеб и свежая выпечка;
- мука и товары для выпечки;
- замороженные продукты;
- яйца;
- другие товары повседневного потребления.
Для покупателей все остается максимально просто. Никаких заявлений, настроек или обновлений делать не нужно – система автоматически определяет категорию товара и применяет соответствующую ставку 5% или 15%. Начисления, как и раньше, поступают на карту "Национальный кэшбек" в обычном режиме, достаточно просто выбирать украинские товары.
