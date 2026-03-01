Украинцам переписали правила Нацкешбека с 1 марта: что нужно знать

С сегодняшнего дня (1 марта 2026 года),"Национальный кэшбэк" работает по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенный 15% кэшбек действует на украинские товары в категориях с высокой долей импорта, а на все остальные сохраняется базовая ставка 5%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Отмечается, что повышенная ставка 15% станет ключевым стимулом покупать украинские товары в "сложных" категориях.

Именно там, где импорт занимает значительную долю полок, государство решило действовать адресно. Новая модель базируется на простом критерии: доля импортных товаров в потребительской корзине. Если она превышает 35%, украинские аналоги получают повышенный кэшбэк 15%, это позволяет:

поддержать отечественных производителей в наиболее конкурентных нишах;

уменьшить зависимость от импорта;

мотивировать покупателей делать выбор в пользу украинского.

На какие товары с 1 марта действует кэшбэк 15%

Непродовольственные товары (основная группа)

косметика украинских брендов;

бытовая химия;

товары для дома;

товары для ремонта и строительства;

товары для животных;

одежда;

обувь.

Продовольственные товары (отдельные позиции)

твердые сыры;

мягкие сыры;

отдельные виды макаронных изделий;

некоторые крупы украинского производства.

Именно эти категории больше всего зависят от импорта, поэтому государство дополнительно поощряет покупку украинской продукции. Для украинских товаров в сегментах с небольшой долей импорта действует ставка 5%. В перечень входят:

сладости и снеки;

безалкогольные напитки;

консервированные продукты;

овощи и фрукты;

рыба;

бакалея;

мясо;

молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);

аптечные товары;

товары для сада и огорода;

соусы и приправы;

хлеб и свежая выпечка;

мука и товары для выпечки;

замороженные продукты;

яйца;

другие товары повседневного потребления.

Для покупателей все остается максимально просто. Никаких заявлений, настроек или обновлений делать не нужно – система автоматически определяет категорию товара и применяет соответствующую ставку 5% или 15%. Начисления, как и раньше, поступают на карту "Национальный кэшбек" в обычном режиме, достаточно просто выбирать украинские товары.

