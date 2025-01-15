Скандального члена КРАИЛ оставили под стражей: появились неожиданные детали о его адвокатах и поручителях

Печерский районный суд сегодня, 15 января, принял решение оставить члена КРАИЛ Евгения Яхния под стражей в пределах срока следствия. Его задержание произошло 14 января – Яхнию инкриминируют помощь государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса) и сотрудничество с операторами игорного рынка, соответствующими обслуживающими компаниями, в частности, по данным источников, скандальной платежной системой "Даймонд Пэй". При этом адвокатами Яхния в суде выступили те же юристы, которые раньше оказывали услуги "Даймонд Пэй".

Видео дня

Как стало известно OBOZ.UA, 15 января суд принимал решение о мере пресечения Яхнию. Адвокаты просили судью выбрать один из трех вариантов: отпустить под залог (сумма не указывалась), отдать на поруки или отправить под домашний арест. Но суд прислушался к обвинению и оставил обвиняемого под стражей.

Не исключалось, что на поруки Евгения Яхния примут военнослужащие, которые, как говорится, присутствовали в помещении суда. "Кого мы берем на поруки? Какого-то Яхния. А кто это, какая у него статья? Помощь врагу! Нет, не хочу брать такого на поруки", – подслушал разговор в коридоре Печерского суда OBOZ.UA.

"Вступая в должность члена КРАИЛ, этот господин продолжал быть конечным бенефициарным владельцем платежного оператора "Икс Пэй Груп", через которого шел эквайринг - обслуживание платежей игорного бизнеса. Это при том, что лицензии участникам игорного рынка выдает тот же КРАИЛ", – объяснили ситуацию OBOZ.UA.

Примечательно также, что на сегодняшнем заседании Печерского суда в г. Киеве господина Яхния защищали те же адвокаты, которые ранее оказывали правовую помощь скандальной платежной системе "Даймонд Пэй". Речь идет о двух адвокатах:

Дмитрия Сабетова;

Любовь Зубицкую.

Оба работают в адвокатском объединении "Альянс Консалтинг Групп".

Напомним, по данным многочисленных расследований, топчиновники КРАИЛ, в том числе глава комиссий Иван Рудой (был задержанный в декабре-2024 по подозрению в пособничестве государству-агрессору) и сам Яхний, активно поддерживали деятельность в Украине онлайн-казино, владельцами которых являются россияне. В результате, вероятно, была создана целая сеть, позволявшая россиянам выводить деньги из Украины, а должностным лицам – наживаться на этом.

Важным звеном в этой схеме могла быть платежная система " Даймонд Пэй ". В частности, издание ZN.UA отмечало, что эта компания только через 5 дней помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, вывести из Украины 1 млрд грн. НБУ, кстати, еще в июле 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй".

При этом СМИ сообщали о "фактах системного получения Яхнием и его семьей денег" от "Даймонод Пэй". "Получив за год около 10 млн грн и загнав под них 70% рынка, Яхний и Рудой создали преступную финансовую монополию, которая еще и оказалась на русском", – отмечал журналист Евгений Плинский.

Так, по данным источников, только в мае 2023 года Яхний как физлицо-предприниматель (ФЛП) получил от "Даймонд Пэй" 4,4 млн грн. Кроме этого, с марта по июль того же года Яхний якобы получал зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" на сумму почти 270 тыс. грн. А после назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ деньги от "Даймонд Пэй" начала получать его жена Лилия Яхний. Она, кстати, являлась сотрудницей Департамента лицензирования НБУ.

Сообщалось, что с конца декабря 2023 года по середину апреля 2024 года ФЛП "Лилия Яхний" получил от "Даймонд Пэй" 3,8 млн грн "за услуги дизайна". Также с конца 2023 года по весну 2024 года она получала зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" – в течение этого времени ей зачислено около 370 тыс. рублей. грн. "Общая сумма подтвержденных платежей семьи члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы "Даймонд Пэй" за период 2023-2024 годов составляла 8,84 млн грн", – подсчитал Плинский.

Но в схеме может быть замешана не только "Даймонд Пэй". Например, с 28 декабря 2023 года по 2 февраля 2024 года ФЛП "Лилия Яхний" получил "за услуги дизайна" 550 тыс. грн от ООО "Икс Пэй Груп". Владельцем этого оператора платежных услуг к назначению в КРАИЛ был сам Евгений Яхний.

"Икс Пэй Групп", по данным СМИ, обеспечивала процессинг платежей для онлайн-казино через банки, в том числе МТБ Банк. Именно это финансовое учреждение стало одним из ключевых узлов в возможной коррупционной схеме, которая могла работать следующим образом:

Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору "Даймонд Пэй" в размере 1,8-2,2% от каждой транзакции.

"Даймонд Пэй" передавал 1,5-1,7% в МТБ Банк .

. МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам

По каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании "Икс Пэй Груп" Яхния. Эта фирма, вероятно, получала доход по каждой ставке, сделанной через систему, которой он занимался как член КРАИЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ДБР официально подтвердило факт задержания члена КРАИЛ. Он задержан "за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ". Кроме того, упоминается о сборе данных об украинских военных в пользу агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!