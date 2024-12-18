Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали, его подозревают в пособничестве России
Утром 18 декабря работники Госбюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора (ОГП) задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в содействии представителям России.
По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, во время обыска у Рудого нашли значительное количество вещества, похожего на наркотическое.
Ранее сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в КРАИЛ обыски. Причиной стало неаннулирование лицензии компании с российскими корнями.
До этого же в Верховной Раде приняли законопроект об усилении контроля в сфере азартных игр, ликвидации КРАИЛ и внедрении автоматической выдачи лицензий. Реклама азартных игр значительно ограничивается, а расчеты будут производиться только через банки, что повысит прозрачность рынка.
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