Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали, его подозревают в пособничестве России

Утром 18 декабря работники Госбюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора (ОГП) задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в содействии представителям России.

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По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, во время обыска у Рудого нашли значительное количество вещества, похожего на наркотическое.

Ранее сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в КРАИЛ обыски. Причиной стало неаннулирование лицензии компании с российскими корнями.

До этого же в Верховной Раде приняли законопроект об усилении контроля в сфере азартных игр, ликвидации КРАИЛ и внедрении автоматической выдачи лицензий. Реклама азартных игр значительно ограничивается, а расчеты будут производиться только через банки, что повысит прозрачность рынка.

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