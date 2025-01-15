За что задержали члена КРАИЛ Яхния: в ГБР раскрыли детали резонансного дела

Государственное бюро расследований (ГБР) официально подтвердилофакт задержания члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Речь, вероятно, идет о Евгении Яхние, который может быть связан со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй". Фигурант дела задержан "за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ". Кроме того, упоминается о сборе данных об украинских военных в интересах агрессора.

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"Работники ДБР задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшемся отмыванием российских денег", – говорится в сообщении ведомства. Имя подозреваемого официально не раскрывается, однако указано, что это государственный служащий категории "А". Как уже сообщали источники OBOZ.UA, речь идет о задержании члена КРАИЛ Евгения Яхния.

В ГБР также проинформировали, что подозреваемый "работал" в паре с главой КРАИЛ. Эту должность, напомним, занимает Иван Рудой, которого ранее задержали по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

"Задержанный... вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети интернет, по результату чего был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора", – сообщили в ГБР.

Отмечается: в ходе расследования при помощи Госфинмониторинга Украины было установлено, что представители упомянутого онлайн-казино работали в интересах государства-агрессору. Также были документально подтверждены связи компании с российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.

В результате Яхнию сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – "Пособничество государству-агрессору". Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Что известно о возможных связах Яхния с российскими казино

По данным многочисленных расследований, топ-чиновники КРАИЛ, в частности Рудой и Яхний о активно поддерживали деятельность в Украине онлайн-казино, владельцами которых являются россияне. В результате, вероятно, была создана целая сеть, которая позволяла россиянам выводить деньги из Украины, а чиновникам – наживаться на этом.

Важным звеном в этой схеме могла быть платежная система "Даймонд Пэй". В частности, издание ZN.UA отмечало, что эта компания всего за 5 дней помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, вывести из Украины 1 млрд грн. НБУ, к слову, еще в июле 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй".

При этом СМИ сообщали о "фактах системного получения Яхнием и его семьей денег" от "Даймонод Пэй". "Получив за год около 10 млн грн и загнав под них 70% рынка, Яхний и Рудой создали преступную финансовую монополию, которая еще и оказалась российской", – отмечал журналист Евгений Плинский.

Так, по данным источников, только в мае 2023 года Яхний как физлицо-предприниматель ("ФОП") получил от "Даймонд Пэй" 4,4 млн грн. Кроме этого, с марта по июль того же года Яхний якобы получал зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" на сумму почти 270 тыс. грн. А после назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ деньги от "Даймонд Пэй" начала получать его супруга Лилия Яхний. Она, кстати, была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ.

Сообщалось, что с конца декабря 2023-го по середину апреля 2024 года ФЛП "Лилия Яхний" получила от "Даймонд Пэй" 3,8 млн грн "за услуги дизайна". Также с конца 2023-го по весну 2024 года она получала зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" – в течение этого времени ей зачислено около 370 тыс. грн. "Общая сумма подтвержденных платежей семье члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы "Даймонд Пэй" за период 2023-2024 годов составила 8,84 млн грн", – подсчитал Плинский.

Но с схеме может быть замешала не только "Даймонд Пэй". К примеру, с 28 декабря 2023-го по 2 февраля 2024-го ФЛП "Лилия Яхний" получила "за услуги дизайна" 550 тыс. грн от ООО "Икс Пэй Групп". Владельцем этого оператора платежных услуг до назначения в КРАИЛ был сам Евгений Яхний.

"Икс Пэй Групп", по данным СМИ, обеспечивала процессинг платежей для онлайн-казино через банки, в том числе МТБ Банк. Именно это финансовое учреждение стало одним из ключевых узлов в возможной коррупционной схеме, которая могла работать следующим образом:

Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору "Даймонд Пэй" в размере 1,8-2,2% каждой транзакции.

"Даймонд Пэй" передавал 1,5-1,7% в МТБ Банк.

МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам

С каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании "Икс Пэй Груп". Эта фирма, вероятно, получала доход по каждой ставке, сделанной через систему, которой он же и занимался как член КРАИЛ.

В августе 2023 года Кабинет министров также нарушил дисциплинарное производство в отношении Яхния. Тогда также говорилось о его связях с компанией, имеющей интересы в государстве-агрессоре. Уже через несколько месяцев дело было закрыто без объяснения причин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024-го громкое задержание главы КРАИЛ Ивана Рудого было не единственным скандалом в "игорке". Так, ГБР задержало пятерых человек по делу в отношении Royal Pay, 1xBet и ныне находящегося в состоянии ликвидации харьковского Мегабанка.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Он предусматривает ликвидацию КРАИЛ, а также запрет рекламы азартных игр и ряд других изменений.

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