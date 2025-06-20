Ситуация с газоснабжением в Украине может существенно ухудшиться из-за ударов Израиля по Ирану – СМИ

Украина завершила прошлую зиму с самыми низкими запасами газа за последние 11 лет — всего 5,4 млрд кубометров. Из-за атак России на энергетическую инфраструктуру добыча упала почти на 40%, и страна была вынуждена экстренно покрывать потребление импортом и запасами, говорится в материале РБК-Украина.

Видео дня

На начало июня в хранилищах было ~7 млрд кубометров топлива, а к середине октября этот объем должен вырасти до ~13 млрд (то есть нужно закачать еще около 6 млрд в течение лета и осени); из них до 1,5 млрд планируется зарезервировать для нужд электроэнергетики зимой.

"Чтобы успеть, нужно ежемесячно импортировать не менее 870 млн кубов", — объясняет бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Впрочем, финансирование — главная проблема. "Нафтогаз" имеет доступ к 410 млн евро от ЕБРР и Норвегии — этого хватит на 1 млрд кубов. Ситуацию осложняет геополитика. Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предупредил о возможном росте цен на газ в Европе из-за атак Израиля на газовую инфраструктуру Ирана. По его словам, это повлияет и на закупки газа для Украины.

Об этом Коболев написал в Facebook. Он отметил, что Израиль начал уничтожать иранскую инфраструктуру дронами. Иран поставлял газ в Турцию, которая, в свою очередь, перепродавала его в Европейский Союз. Теперь из-за уничтожения мощностей эта цепочка может быть прервана.

"Турция будет вынуждена либо уменьшить поставки в ЕС, либо увеличить импорт дорогого LNG", — пояснил Коболев. — "Это подтолкнет цены в Европе вверх. А если Израиль продолжит удары, часть российского газа могут даже переориентировать на Иран".

Добытчики газа пытаются восстановить производство после потерь от войны.

"Добыча восстанавливается, насколько это возможно", — говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Однако он еще не достиг уровня начала 2025 года. ДТЭК сообщает, что в начале 2025-го три ее газовые установки были повреждены атаками (для полного восстановления потребуется не менее года).

В то же время, из-за приостановки действия спецразрешений на добычу в Украине простаивают еще несколько газодобывающих компаний. Государственная служба геологии и недр в ноябре 2024 года во второй раз заблокировала лицензии на месторождения в Харьковской и Полтавской областях, принадлежащие британской Enwell Energy. По словам независимого председателя совета директоров компании Чака Валескини, из-за приостановки лицензий Украина до конца года потеряет до 90 млн м3 газа.