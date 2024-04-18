Ситуация с Ferrexpo показывает, что давление на бизнес продолжает расти, - Кушнирук

За действиями силовиков против Ferrexpo могут стоять намерения получения контроля над активами международной компании в Украине.

Об этомпишет в своем блоге на Censor.net экономист Борис Кушнирук.

"Происходящее с Ferrexpo – многочисленные уголовные дела, абсурдные претензии, дикие суммы залогов – не уникальный случай для Украины. Давление силовиков на остатки бизнеса воюющей страны, несмотря на все скандалы и обещания действующей власти, продолжает расти. Как будто и не было заверений от первых лиц делающих вид, что понимают – Украина должна полагаться на собственные силы. В частности, в обеспечении стабильной работы отечественных предприятий, финансирующих налогами бюджет и, наконец, Вооруженные силы", - утверждает экономический эксперт.

По его мнению, пример Ferrexpo интересен тем, что силовики уничтожают одну из крупнейших украинских корпораций, акции которой торгуются на Лондонской бирже для того, чтобы установить контроль за ней или заставить владельцев "делиться".

При этом Борис Кушнирук отмечает, что Ferrexpo продолжает работать в Украине, развивать свои мощности и платить налоги.

"Недавно компания объявила о запуске новых производственных мощностей на 80 миллионов долларов и анонсировала намерения об электрификации своего карьерного парка. Такие действия во время войны и давления государства свидетельствуют о том, что владельцы, возможно, больше верят в Украину, чем ее руководители", – отмечает экономист.

Несмотря на это, по словам эксперта, в последнее время акции компании продолжают снижаться – таким образом, фондовый рынок реагирует на действия государства против компании.

"То, что падение акций Ferrexpo связано с действиями силовиков, а не с внутренними проблемами компании – секрет полишинеля для западных инвесторов. Однако западные правительства, в отличие от украинского, учитывают бизнес. И когда наши силовики, кошмаря Ferrexpo, в интересах власти "обезжиривают" не только Жеваго, а, например, одну из крупнейших мировых инвестиционных корпораций BlackRock и других, то не стоит удивляться, почему у Украины проблемы с получением помощи от США", - заявляет Экономический эксперт.

Он напомнил, что преследуя компанию Ferrexpo, власти уничтожают бизнес, который инвестировал в Украину 3,5 млрд долларов – сумму, составляющую три транша Международного валютного фонда. Эти деньги, по мнению Кушнирука, стали бы весомой поддержкой для воюющего бюджета страны.

Впрочем, по его словам, власти важнее получать контроль над активами компании, чем дать ей возможность работать и пополнять бюджет.

"Экономического либерализма у них хватило на первые несколько месяцев войны, когда было страшно по-настоящему. А как только россиян отогнали от Киева – природа взяла свое. Действия против Ferrexpo практически один в один повторяют все остальные подобные кейсы, упомянутые выше. И цель та же – либо "отступные", либо сдать активы. Более того, сам Жеваго подтверждал, что от него требовали деньги за прекращение уголовного преследования. Интересно, к BlackRock тоже додумались письмо с требованиями написать? – пишет эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, нынешняя власть действует в худших традициях предшественников, оказывая давление на "белый, приличный бизнес, который привлекает инвестиции и добросовестно платит налоги".