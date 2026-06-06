Швеция передаст Украине судно, на котором Россия перевозила зерно с оккупированных территорий: решение суда

Шведский суд разрешил передать Украине грузовое судно Caffa, которое подозревают в незаконной перевозке зерна с временно оккупированных Россией территорий. Решение приняли 4 июня после рассмотрения дела об аресте корабля, который в марте задержали у южного побережья Швеции.

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Об этом говорится в решении шведского суда, на которое обратила внимание Reuters. Прокурор Хокан Ларссон заявил агентству, что суд подтвердил законность ареста судна и разрешил его передачу украинской стороне. По его словам, передача может состояться после того, как решение вступит в законную силу.

Военное преступление

Суд рассматривал жалобу адвоката компании-владельца Caffa Shipping Limited, который требовал отменить арест и вернуть судно владельцу. В то же время украинская сторона настаивала на передаче корабля в рамках расследования возможных военных преступлений.

В решении указано, что действия, которые стали предметом расследования, могут подпадать под определение военного преступления в соответствии со шведским законодательством. Речь идет о возможном присвоении и вывозе имущества с оккупированных территорий Украины.

"Суд подтвердил, что арест CAFFA был юридически обоснованным и что судно может быть передано Украине", – заявил прокурор Ларссон в комментарии Reuters.

Обстоятельства ареста

Шведская полиция и береговая охрана задержали судно в Балтийском море в марте этого года. По данным следствия, корабль ходил под ложным флагом и нарушал нормы морского законодательства и безопасности судоходства из-за ненадлежащего технического состояния.

Судно Caffa является грузовым кораблем общего назначения длиной 96 метров. По информации сервиса MarineTraffic, на борту находились 11 членов экипажа, большинство из которых были гражданами России.

Прокурор уточнил, что у владельцев есть три недели на обжалование решения. Только после завершения этого срока и при отсутствии успешной апелляции шведские власти смогут передать судно и связанные с ним доказательства украинским правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем несмотря на официальные предупреждения, судно ASOMATOS в Египте разгрузило почти 27 тысяч тонн похищенного украинского зерна. Это уже четвертый такой случай за последний месяц. В целом же в 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 млн тонн, его продают на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.

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