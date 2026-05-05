Более 27 тысяч тонн украинского зерна незаконно вывезли: какая страна помогла России реализовать схему

Несмотря на официальные предупреждения, судно "ASOMATOS" в Египте разгрузило почти 27 тысяч тонн похищенного, украинского зерна. Отмечается, что это уже четвертый такой случай за последний месяц. В общем, в 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 млн тонн, его продают на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщил министр иностранных дел (МИД) Андрей Сибига. Несмотря на официальные предупреждения и дипломатические обращения, судно "ASOMATOS" смогло разгрузить почти 27 тысяч тонн пшеницы в египетском порту Абу-Кир.

Украинская сторона настаивает, что речь идет о зерне, незаконно вывезенном с временно оккупированных территорий через Крым, что является прямым нарушением международного права. Случай стал уже четвертым за короткий период, когда подобные грузы принимаются в египетских портах, несмотря на предоставленные доказательства их незаконного происхождения.

За несколько дней до разгрузки украинская Генеральная прокуратура направила официальный запрос к египетской стороне с просьбой арестовать судно и груз, однако эти действия не дали результата. По данным Сибиги, зерно, собранное на оккупированных территориях, вывозится через крымские порты, после чего меняет "происхождение" в документах.

В итоге продукция попадает на мировые рынки как формально легальная, хотя фактически является похищенной. В 2025 году, по официальным оценкам, Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна.

Основными направлениями сбыта стали страны Африки, Азии, Ближнего Востока и даже отдельные европейские рынки. Особую роль играет Египет – один из крупнейших импортеров зерна в мире, на который приходится значительная часть таких поставок.

Украина отмечает, что проблема выходит далеко за пределы экономических потерь. Как свидетельствует Сибига, речь идет также о измерении безопасности. Похищенное зерно становится источником финансирования войны, ведь приносит России валютные поступления и позволяет укреплять позиции на международных рынках.

Кроме того, такие действия подрывают стабильность глобального продовольственного рынка. Из-за атак на украинскую портовую инфраструктуру и опасности судоходства в Черном море усложняется экспорт легальной продукции. В результате страны, которые зависят от импорта зерна, оказываются перед риском нехватки или роста цен.

Отдельное возмущение в Украине вызывает позиция отдельных партнеров, которые продолжают принимать сомнительные грузы. Украинская сторона напоминает, что исторически была одним из ключевых поставщиков зерна для многих стран, в частности Египта, обеспечивая их продовольственную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Египет заявлял, что больше не будет принимать ворованное с временно оккупированных территорий украинское зерно, которое экспортирует страна-агрессор Россия. Власти страны также уверали, что намерены увеличить легальный импорт зерна из Украины.

