Сеть 'Киевстар' признали лучшей в Украине второй раз подряд

Получив признание Ookla за 3-4 кварталы 2024 года, национальный оператор электронных коммуникаций повторил успех, получив все три ключевые награды за первое полугодие 2025-го. Таким образом Киевстар дважды подряд получил статус лучшей сети Украины по скорости мобильного интернета и покрытию. Последовательные достижения демонстрируют эффективность системной работы над повышением качества услуг.

Награда Speedtest Awards от Ookla является весомой наградой для операторов фиксированной и мобильной связи во всем мире. Для определения лидера эксперты Ookla проанализировали 1,119,122 тестов, которые проводили абоненты всех мобильных операторов Украины в 1 и 2 квартале 2025 года. Киевстар в очередной раз получил три престижные награды в номинациях: "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине.

Согласно данным Ookla показатель скорости (Speed Score) в сети Киевстар составил 56.57, что является самым высоким результатом среди мобильных операторов страны. Speed Score учитывает данные о скорости загрузки (Download), передачи данных (Upload), а также задержку (Latency), чтобы показать целостную картину работы сети оператора. Средняя скорость загрузки данных в сети оператора достигла 60.63 Мбит/с. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям компании в инфраструктуру, активному развитию и модернизации сети.

Также Киевстар получил лучший результат во время тестирования покрытия Coverage Score – 35.28 баллов. Этот показатель основывается на анализе 412,001,916 сканирований, сделанных в верифицированных локациях, где операторы предоставляют свои услуги. На сегодня компания имеет самую большую 4G-сеть среди всех операторов электронных коммуникаций в Украине[1] и продолжает расширять сеть. скоростная 4G-сеть от Киевстар сегодня доступна для более 96% населения на подконтрольной Украине территории.

"Второй раз подряд получить три награды от Ookla — это знак того, что мы движемся в правильном направлении: обеспечиваем миллионам украинцев стабильную связь, высокую скорость мобильного интернета и широкий доступ к 4G. За каждым таким признанием — усилия наших инженеров, технических команд, и всех специалистов Киевстар, которые работают 24/7, чтобы украинцы имели устойчивую связь", — отметил Александр Комаров, СЕО Киевстар.

"Награды Speedtest Awards являются наивысшим признанием достижений в отрасли, и то, что Киевстар дважды подряд побеждает в номинации "Лучшая мобильная сеть", "Лучшее мобильное покрытие" и "Самая быстрая мобильная сеть в Украине", является четким показателем лидерства в отрасли", — Стивен Бай, президент и генеральный директор Ookla, подразделения Ziff Davis.

[1] Подтверждено внутренними данными компании и отчетностью поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг по форме 1-Т в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК). Без учета временно оккупированных территорий