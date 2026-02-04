Европейский Союз в январе-ноябре 2025 года импортировал 4,55 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса из России. Стоимость такого импорта составила €1,85 млрд, сообщает GMK Center со ссылкой на данные Eurostat.

Наибольшую долю импорта из РФ традиционно составляли стальные полуфабрикаты: за 11 месяцев ЕС закупил 3,19 млн тонн такой продукции на €1,4 млрд. Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания. Значительные объемы также пришлись на чугун – 697 тыс. тонн. Его покупали Италия, Латвия и Бельгия. Вырос также и импорт лома черных металлов из РФ.

Несмотря на действующие санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от поставок на европейский рынок – в прошлом году они превысили €2,5 млрд, что указывает на наличие исключений и ограниченную эффективность санкционных механизмов.

Напомним, издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным – не находится под санкциями ЕС.

Ранее Германия призвала ЕС немедленно прекратить ввоз российских стальных полуфабрикатов, прежде всего слябов, которые до сих пор не полностью подпадают под санкции – по словам вицеканцлера, министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля, такая "лазейка" в санкционном режиме позволяет российским компаниям и в дальнейшем влиять на ценообразование в ЕС и ослабляет конкурентоспособность европейских металлургов.