Самый большой вызов в производстве боеприпасов – не технологии, а финансирование, – директор ООО 'Украинская бронетехника'

Самый большой вызов в производстве боеприпасов – не технологии, а финансирование. Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Серийные линии не могут работать, "включаясь" под отдельные контракты: если нет заказа и подписки – все останавливается. Так было и в этом году: годовой план минометов закрыли еще в июне – дальше простои. Аналогично с бронеавтомобилями – годовые контракты закрыли в октябре. Поэтому реальные мощности и фактические объемы – совсем разные цифры", – заявил он.

По его словам, компания в 2025 году быстро наладила производство боеприпасов натовских калибров 155 мм, 105 мм.

"Мы работаем по лицензии холдинга Czechoslovak Group. В него входят словацкая MSM Group и испанская FM Granada – один из немногих производителей в Европе, кто имеет собственное производство порохов. Эта модель дает нам полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения. Мы не тратим годы на разработку с нуля – адаптируем проверенный опыт, который у CSG более 30 лет. Поэтому мы очень быстро запустили производство 155-мм боеприпасов", – рассказал он.

Как сообщил Бельбас, в следующем году компания планирует запустить серийное производство снарядов 105 мм М1.

"Если государство обеспечивает заказами и подпиской, мы технически готовы в 2026 году выйти на такие объемы серийного производства: примерно двести сорок тысяч снарядов М107 калибра 155 мм в год, около шестидесяти тысяч дальнобойных Boat Tail и до ста тысяч выстрелов калибра 105 мм. Но сможет ли бюджет профинансировать такой масштаб – это уже другой разговор", – добавляет он.