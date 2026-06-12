С начала года ДТЭК подключил к сетям 824 домохозяйства, которые производят электроэнергию из солнечной энергии для собственных нужд и для сети

В первом квартале 2026 года 824 потребителя подключили свои бытовые солнечные электростанции к электросетям ДТЭК.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Уже 824 клиента операторов систем распределения ДТЭК Сети в столице, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях ввели в эксплуатацию для своего домохозяйства солнечные электростанции (СЭС) за первый квартал 2026 года", – говорится в нем.

Отмечается, что ДТЭК предлагает семьям подавать заявку на подключение СЭС онлайн. Это необходимо, если есть желание продавать излишки в сеть.

В ДТЭК подчеркнули, что при выборе оборудования нужно проверить, соответствует ли оно техническим требованиям подключения СЭС. Инвертор должен быть той же мощности, что и дом.

Отмечается, что после установки солнечной электростанции владельцу необходимо обратиться к своему оператору системы распределения и подать заявку на присоединение генерирующей установки. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте, где также доступен перечень необходимых документов. Также необходимо подготовить однолинейную схему подключения СЭС.

В то же время, если для работы СЭС требуется увеличение мощности, соответствующую заявку можно подать одновременно с оформлением присоединения. После этого необходимо установить двунаправленный счетчик для учета потребленной и переданной в сеть электроэнергии. Затем специалисты установят счетчик, проверят схему подключения и внесут необходимые изменения в документы.

Чтобы продавать излишки произведенной электроэнергии, последним шагом должно быть обращение к своему поставщику электроэнергии. Если напрямую подключена СЭС мощностью до 30 кВт, есть право на домовладение, земельный участок, прямой договор с ОСР – владелец может оформить "зеленый" тариф. В остальных случаях воспользоваться механизмом "самопроизводства".