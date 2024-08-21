С начала года ДТЭК изготовил 9 новых угольных комбайнов для поддержки энергосистемы

В январе-июле 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили около 800 единиц оборудования и 618 тыс. запчастей для поддержания стабильной добычи украинского угля.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

За семь месяцев машиностроители компании изготовили и отремонтировали около 800 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевых – 9 новых проходческих и очистных комбайнов.

Машиностроители обеспечили нужды шахтеров также и 618 тысяч запчастей и комплектующих.

Чтобы теплоэлектростанции могли надежнее работать зимой и балансировать энергосистему, их нужно также обеспечить достаточными запасами угля. Для этого шахтеры вводят новые угольные скамьи, а машиностроители, в свою очередь – снабжают их необходимым горно-шахтным оборудованием", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, с начала 2024 года ДТЭК Рината Ахметова уже инвестировал почти 2 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.