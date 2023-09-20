Россиянам перекроют последнюю лазейку для въезда в Европу на авто. Карта

Россияне потеряют последнюю возможности въехать в Европу на автомобиле. После запретов, которые ввели страны Балтии, Финляндия и Польша, единственным путем остается граница Норвегии. Эта страна не входит в ЕС, однако уже готовится присоединиться к ограничениям блока.

О намерении запретить въезд автомобилей с российскими номерами сообщил госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, пишет NRK. Понять, почему закрытие границы Норвегии перекроет россиянам на авто въезд в Европу, можно по карте, объясняет OBOZREVATEL. Красным обозначены уже перекрытые границы, а в желтом круге – участок норвежско-российской границы, который граждане страны-агрессора еще могут пересекать на авто:

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Петерссон уточнил, что Норвегия намерена последовать примеру Финляндии и ввести запрет на въезд машин, зарегистрированных в РФ. "Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры", – заявил он.

На границе России и Норвегии действует только один пункт пропуска, "Стурскуг-Борисоглебский". Норвегия, хоть и не входит в ЕС, является членом Шенгенской зоны, а потому через эту страну россияне могут беспрепятственно попадать в другие государства шенгена, большинство из которых – члены ЕС.

Еврокомиссия ранее подтвердила интерпретацию законов о санкциях против России, согласно которой россиянам запрещено въезжать в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами. Государства союза уже начали имплементировать это разъяснение.

В итоге все страны ЕС, которые граничат с Россией, уже запретили въезд машин с российскими номерами. При этом в Финляндии заявляли, что готовы контролировать выполнение запрета на въезд российских авто в том числе на своей границе с Норвегией.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичный запрет в Эстонии заработал неделю назад. Местная таможня развернула на границе первый автомобиль с российскими номерами.

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