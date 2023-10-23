Россия обстреляла украинскую электростанцию: серьезно повреждено оборудование

Россия нанесла удар по одной из теплоэлектростанций (ТЭС) в Украине. Регион не раскрывается, но известно, что атака произошла вечером 22 октября.

Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК утром 23 октября. "К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", – говорится в сообщении.

После прекращения обстрела энергетики приступили к ликвидации его последствий. О массовых отключениях электроэнергии в компании не сообщили.

"Враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины", – констатировали энергетики. Они напомнили, что действия компании по обеспечению энергоснабжения синхронизируются с "Укрэнерго".