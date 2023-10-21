Графики отключения электроэнергии в Украине: при каких условиях их начнут применять и что нужно знать

В Украине утвердили графики отключения электроэнергии. Однако применять их будут только в том случае, если РФ начнет обстреливать объекты критической инфраструктуры.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Графики разрабатывают ежегодно уже десять лет, рассказал советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время экспертного обсуждения, организованного Центром экономического восстановления. При подготовке к отопительному сезону необходимо провести ремонты, сделать запас газа, угля, просчитать энергетический баланс. А еще – разработать графики отключения на случай чрезвычайной ситуации. Ранее такие графики создавали облэнерго и утверждала облгосадминистрация. А сейчас – операторы системы распределения и военные администрации.

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"Сам факт наличия графиков отключения не говорит о том, что их планируют применять. Но этот инструмент должен быть в пакете, которым может воспользоваться диспетчер", – объясняет Бойко. Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, считает, что разработанные графики – хорошая новость. Мол, они прошли испытания, протестированы. Графики помогут в случаях обстрелов минимизировать последствия, сбалансировать систему.

"Графики разработаны, проработаны на местности. Они рассчитаны в том числе на атаки. Понятно диспетчерам, как нужно действовать, когда атаками будет нанесен тот или иной вред. По моему мнению, эта часть подготовки сделана качественно", – уверен Харченко.

Елена Павленко, президент DiXi Group, отмечает: информация о введении графиков действительно фейковая, однако, даже если бы графики уже ввели, украинцы не должны впадать в панику. К отключениям нужно быть готовым, и они вполне возможны. "Графики отключения – то, что может случиться. Чем лучше каждый подготовится, тем лучше пройдет зима", – пояснила она.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Минсоце отреагировали на предложение США либерализовать (дать возможность компаниям повышать) тарифы на газ и электроэнергию. При этом в Кабмине уже подготовили новую программу субсидий.

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