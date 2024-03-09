Российская металлургия под ударами: негативное влияние на военную промышленность и экономику в целом неизбежно

В ночь на 7 марта 2024 г. раздались взрывы на металлургическом предприятии "Северсталь" в российском городе Череповец Вологодской области. Местные власти заявили об атаке неизвестного БПЛА, в результате чего, похоже, пришлось остановить работу доменной печи завода. При этом расстояние от Череповца до украинских границ составляет около 800 км.

Атаки на металлургическую промышленность – новая фаза противостояния с Россией

Поэтому можно с уверенностью говорить о формировании новой тенденции в противостоянии Сил обороны Украины против государства-агрессора.

До этого объектами атак были преимущественно предприятия российской нефтеперерабатывающей индустрии, что было обусловлено их критической уязвимостью (особенно резервуаров с нефтепродуктами) даже для небольших и малозаметных БПЛА. Однако атака на Череповецкий металлургический завод стала уже третьей в череде инцидентов, происходящих в последнее время в российской металлургии. Напомним, что до этого были успешно атакованы Новолипецкий металлургический комбинат, а также Михайловский горный комбинат в Курской области, что существенно повлияло на их работу.

Необходимо напомнить, что в случае атак на нефтяные предприятия эффект превысил все смелые ожидания – несколько комплексов временно приостановили деятельность, что привело к необходимости уменьшить экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить их дефицита внутри России.

Успешные атаки на металлургию должны отразиться на работе российского ВПК

Поэтому почти нет сомнений, что достижение подобных результатов ставится целью серии атак на российскую металлургию. Все эти акции прекрасно вкладываются в новую стратегию Украины, которая должна сделать ведение войны для Кремля слишком тяжелым военным и экономическим бременем, о чем раньше подробно писало наше издание.

К тому же не стоит забывать огромное значение как нефтеперерабатывающей, так и металлургической отраслей не только для экономики в целом, но и для ведения войны и функционирования военно-промышленного комплекса. Если нефть – это "кровь войны" (горючее для танков, бронемашин, авиации, флота и транспорта), то металлургия – ее "плоть".

Нет, пожалуй, ни одного образца вооружений или боеприпасов, где бы ни использовались продукты металлургии, причем для производства бронетехники, артиллерии, снарядов нужны сотни тысяч тонн металлов. Следовательно, любые значимые атаки на металлургическое производство в любом случае должны отразиться как на экономических показателях государства-агрессора, так и на функционировании его ВПК.

Устранение повреждений в условиях санкций может стать очень трудным делом

Кроме того, следует напомнить, что в условиях санкций в России действительно могут возникать серьезные проблемы с ремонтом и заменой крупногабаритного, ценного и нестандартного оборудования, которым является оборудование крупных нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий.

В обход санкций Россия успешно организует импорт деталей и комплектующих для своей промышленности, но вряд ли это можно повторить с многотонным оборудованием или ремонтом, которые могут сделать только западные компании. Поэтому масштабирование такого рода ударов, особенно против предприятий с особо важным и труднозаменяемым оборудованием, должно стать трендом следующих месяцев обороны Украины от российской агрессии.

Россия имеет множество военных и промышленных объектов, поэтому защитить все просто невозможно

Наконец, не менее важным аспектом новой борьбы против российского вторжения является отвлечение и распыление защитных сил и средств российской армии. Очевидно, что даже западная часть России, до которой уже могут дотянуться украинские беспилотные системы, является огромной территорией от Санкт-Петербурга на севере до Туапсе на юге, не говоря уже о приграничных регионах.

Именно такая география прилетов неизвестных БПЛА фиксируется в последние месяцы в России. Соответственно, надежно защитить огромное количество военных, промышленных, инфраструктурных и других объектов на территории только западной части России просто невозможно, ведь средств ПВО не всегда хватает для прикрытия фронта, военного тыла и логистики, а также временно оккупированного Крыма, который в этом плане имеет особое, можно сказать, "сакральное" значение для Кремля.

Кроме того, Россия продолжает терять средства ПВО в интенсивной войне – только по подтвержденным данным, потери составляют около 300 единиц зенитно-ракетных комплексов, зенитных самоходных установок и зенитных пушек.

Следовательно, даже в условиях жесткого дефицита вооружений и боеприпасов, обусловленного нехваткой западной помощи, Украина находит новые подходы к тому, как сделать максимально трудным и невыгодным для России дальнейшее ведение войны. Поэтому сейчас российское руководство стоит перед нелегким выбором, на чем сосредоточить защиту – на объектах фронтового тыла на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, или на территории самой России.

При этом неизвестно, что станет объектом последующих атак – склад хранения боеприпасов, аэродром с военной авиацией или порт с боевыми кораблями, предприятие ВПК или нефтеперерабатывающий либо металлургический завод.