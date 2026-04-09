Резервное оборудование и новые сети: Свириденко рассказала о защите водоснабжения и подготовке к зиме

У украинцев есть надежда, что следующую зиму люди будут иметь "свет, тепло и воду даже в самых сложных условиях". По крайней мере, правительство государства отчитывается о "подготовке страны к следующей зиме в условиях постоянных атак и новых угроз". По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, приоритеты исполнительной власти остаются неизменными: это "защита критической инфраструктуры", "развитие распределенной генерации", "резервное теплоснабжение", и "стабильное водоснабжение и водоотвод".

Все, что власть может сделать сейчас, она делает, отметила госчиновница 9 апреля в Ужгороде, на Конгрессе местных и региональных властей. В частности, во время мероприятия правительство обсудило с общинами состояние выполнения Планов устойчивости регионов.

В зоне риска все регионы

По словам Свириденко, правительство уже обеспечило финансирование первых работ в Планах устойчивости. Так, на защиту 576 первоочередных критических объектов выделено 22,1 млрд грн.

"Все регионы – в зоне риска, безотносительно к расстоянию от линии боевого соприкосновения. Поэтому темп подготовки должен быть одинаковым по всей стране – ускоренным", – подчеркнула глава правительства.

Защита водоснабжения

Отдельно обсуждали возможность защиты систем водоснабжения, "которые также могут быть целью атак". Планами устойчивости предусмотрено построить 26 проектов в 10 общинах, отметила Свириденко.

Среди мероприятий – кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования, и "другие технические решения для стабильного водоснабжения".

Общая стоимость этих мероприятий – 12,7 млрд грн.

Что дальше

Однако понятно, что указанных 22 миллиардов на все не хватит. Поэтому местные власти должны приобщиться к финансированию работ.

"Далее – реализация на местах. Ожидаем от всех областей четкие планы софинансирования работ из местных бюджетов: какой ресурс дает область, какой – общины и где можно уже заключать контракты и начинать работы", – сказала Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство в рамках подготовки к следующему отопительному сезону определило, что стране нужно накопить до 14,6 млрд кубометров газа. Критический же минимум определен в 13,2 млрд.

