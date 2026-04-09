Украина уже готовится к новой сложной зиме: правительство определило, что именно нужно для отопительного сезона

Украина активно готовится к следующему отопительному сезону – правительство определило, что стране нужно накопить до 14,6 млрд кубометров газа. Критический же минимум определен в 13,2 млрд.

Для этого государство обеспечивает импорт топлива, закачку в хранилища и диверсификацию маршрутов поставок, чтобы стабильно пройти сложную зиму даже в условиях постоянных обстрелов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя", – отметил министр.

По его словам, правительством уже утвержден прогнозный баланс поступления и распределения природного газа. Согласно базовому сценарию, на начало отопительного сезона Украина планирует накопить в подземных хранилищах около 14,6 млрд кубометров газа.

Отмечается, что этот показатель является ориентиром, который позволит пройти зиму даже в сложных условиях. В то же время правительство определило и критический минимум – 13,2 млрд кубометров. Именно этот уровень считается необходимым для обеспечения стабильности энергосистемы даже в случае сильных морозов или массированных атак.

По словам Шмыгаля, энергетическая инфраструктура остается одной из главных целей российских атак. Газовые объекты и электростанции регулярно подвергаются ударам, что создает дополнительные риски для стабильного снабжения энергией.

Именно поэтому даже базовые прогнозы остаются гибкими, ведь объемы запасов могут корректироваться. Опыт предыдущих лет показал, что подготовка должна учитывать не только экономические, но и военные факторы.

Для того чтобы накопить необходимый объем газа и обеспечить стабильность системы, определено несколько стратегических направлений работы. Среди них – своевременное заключение контрактов на импорт газа, закачка ресурса в подземные хранилища в периоды низких цен и диверсификация маршрутов поставок.

Компании уже работают над бронированием мощностей для импорта газа и развитием альтернативных маршрутов поставок. В частности, речь идет о продолжении использования так называемого "Вертикального газового коридора" – одного из важных направлений транспортировки энергоресурсов в Украину.

Кроме накопления газа, значительное внимание уделяется технической готовности инфраструктуры. По словам Шмыгаля, уже скоординирована подготовка к ремонтной кампании, которая включает:

плановые и аварийные ремонты;

формирование запасов оборудования;

подготовку к быстрому реагированию на возможные повреждения.

Работы проводятся в сотрудничестве с международными партнерами и донорами, которые помогают обеспечить необходимые ресурсы. Речь идет не только о накоплении ресурсов, но и о создании устойчивой системы, способной работать даже в кризисных условиях.

